El emotivo testimonio de la hermana de un héroe de Malvinas

Un grupo de familiares de soldado caídos en las Islas Malvinas pudieron visitar el lunes pasado el Cementerio de Darwin en Puerto Argentino. Norma Gómez, hermana del soldado chaqueño Eduardo Gómez compartió su vivencia con LV4.

“Realmente fue algo muy emotivo llegar al cementerio. Emotivo y a la vez satisfecha, porque fuimos sabiendo dónde está mi hermano. Antes era toda una incertidumbre, no sabíamos si mi hermano estaba en el cementerio o dónde. Ahora sabemos que mi hermano descansa en el cementerio argentino. Fueron sensaciones muy emotivas de muchos familiares, de todos los que fuimos. Creo que hay cosas que no se pueden describir, lo que uno siente. Solamente nosotros podemos saber lo que sentimos en nuestro interior”.

“Fui con mi hermano Guillermo, el más chico, que tenía 7 años cuando Eduardo partió a Malvinas. Él fue el que más emocionado estaba y el sostén tenía que ser yo. Pensé, cuando llegue a mi casa me desahogo”.

Norma confirmó que las autoridades inglesas y también los isleños siempre tienen mucho respeto con los familiares de los fallecidos en el conflicto bélico.

Hubo en el lugar una guardia de honor, realizada por soldados escoceses.

“Inclusive hicieron como un cerco, para que la prensa no se acercara y nos permitieran hacer nuestro duelo”.

Finalmente Norma señaló que esta visita “ayuda un poco, bastante, es un alivio. Pero no sé si algún día voy a cerrar esta herida, porque mi hermano partió sano, yo no lo vi morir a él. Por supuesto está latente y estuvo muy presente en el cementerio durante las dos horas que estuvimos en el cementerio, la imagen de nuestra madre, que partió hace u año. Yo no estaba en condiciones de ir, pero mi hermano me lo pedía. Sé que voy a tener oportunidad de volver y de rendirle el homenaje que se merece”.