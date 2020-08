“El DNU le devuelve al Estado su capacidad regulatoria”

El diputado del Frente de Todos Pablo Carro destacó este lunes la importancia del Decreto de Necesidad de Urgencia (DNU) que declara como servicios esenciales a la telefonía, el cable e internet. En diálogo con la siesta de Radio Nacional Córdoba, Carro consideró que la decisión del Ejecutivo Nacional es “muy importante” para poder avanzar en la universalización acceso de los servicios declarados como esenciales.

“A nadie se le escapan los problemas de conectividad que hoy tienen los argentinos, en un momento en que los adultos lo necesitan para trabajar, los chicos para estudiar y las familias en general para entretenerse”, afirmó el titular de la comisión de Comunicación e Internet de la Cámara Baja.

“Hace tiempo que venimos discutiendo proyectos de este tipo en la Cámara de Diputados pero Juntos por el Cambio se niega a aprobar el protocolo de sesiones virtuales y no se puede dictaminar nada. En ese marco esta decisión es muy acertada”, señaló el cordobés que es uno de los autores de los tantos proyecto que en la dirección del DNU presidencial decidió avanzar a finales de la semana pasada. “No quieren discutir la reforma judicial entonces no dejan que se discuta nada. De hecho, había proyectos de todos los sectores que trabajaban sobre los mismos temas que avanzó el decreto del Presidente”, aseguró.

Al analizar el decreto, Carro consideró que uno de los puntos “fundamentales” es el que establece la prestación de los servicios como “servicio público, que la conectividad es un derecho humano y que, por lo tanto, el Estado tiene que hacer valer su potestad regulatoria. Sin este decreto, hoy las empresas anunciaban un aumento y el Estado no tenía capacidad de oponerse a eso. El decreto le restituye al Estado esa capacidad, ahora viene la tarea fina de acordar con el sector cuáles son las inversiones necesarias para llevar la conectividad a todo el país. Los pliegos que se firmaron y están vigentes advertían que en este momento el 4G debería estar disponible en todo el país y eso no ocurrió, las inversiones del sector cayeron por las políticas económicas desastrosas del macrismo, no por la pandemia, y mucho menos por este decreto. Las grandes empresas van a seguir invirtiendo”, afirmó.

Escucha la entrevista completa