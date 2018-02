El Director del Hospital dijo no comprender las razones del daño

El Director del Hospital regional, Dr. Luis Vergani, en diálogo con LV4 detalló las mejoras que con mucho esfuerzo habían realizado de un tiempo a esta parte y lamentó el daño que ocasiona el incomprensible comportamiento de quienes destruyen bienes públicos.

“Se está pintando el interior de tres pisos del Hospital –dijo el profesional- las piezas, los pasillos, las ventanas, las puertas. Se están arreglando todos los baños y que el Hospital reciba como recompensa estas cosas, es realmente muy triste. Para que tengan una idea el Hospital cuenta con 7 ascensores, de los cuales 2 no funcionaron nunca. Ahora se están reparando todos. Comenzamos con los dos grandes; terminamos uno y a la semana le arrancaron un fleje de un sensor de la cabina: o sea que eso ha sido hacer daño ex profeso, no tiene otra explicación”.

En relación a las pintadas en la fachada del edifico Vergani detalló que “todo lo que pintaron está en los mármoles sobre calle Maza. Terminamos de pintar el sector del jardín y han pintado como con una pinceleta, o sea que va a hacer el daño directamente. Nos pintaron también una parte por calle Comandante Torres. Pusimos canillas automáticas en los baños de los consultorios y las arrancaron. Tapan las cañerías con pañalines y revientan las cloacas. La verdad es que uno no entiende cuál es el fin, porque realmente cuesta mucho trabajo lo que se está haciendo en el Hospital”.