El Director de salud dijo que si llega el virus, la situación será compleja

El Director municipal de salud, Dr. Isidro Cuello aseguró que los casos de Covid han aumentado, porque la población se ha relajado debido a que no hay casos en San Rafael.

“La cantidad de casos que se vienen presentando a nivel nacional y provincial nos tienen que preocupar. San Rafael no es una isla y en la medida en que nos preocupemos y nos ocupemos, todos los sanrafaelinos, en tener la prevención necesaria, vamos a poder estar un poco más tranquilos al final del camino. Muchos países en los que creían que estaban libres de Covid 19 han vuelto a aparecer casos y nosotros tal vez estemos a punto de llegar al vértice del pico de crecimiento. Ayer en el país se detectaron 2.146 casos nuevos, creo que son números que nos tienen que preocupar. También lo que pasó en Mendoza, que hubo 8 caos en un solo día. Si en San Rafael no tomamos conciencia de esto y nos seguimos relajando, como hemos visto en las últimas semanas, el virus va a llegar. Este relajamiento que estamos viendo en la comunidad, nos hace presumir que cuando aparezca un caso, van a aparecer muchos. Basta con caminar un rato por el centro, para ver la falta de cumplimiento por parte de mucha gente, que no usa barbijo, o que lo usa en forma inadecuada. Sabemos que el barbijo tiene que cubrir la nariz, la boca y el mentón y mucha gente lo lleva como una bufanda. Si llega el virus vamos a estar en una situación compleja, por eso es importante que la gente se concientice y mantenga el distanciamiento social, para poder transitar el proceso como lo hemos hecho hasta ahora”.

El Dr. Cuello destacó el trabajo que se hace desde los Centros de salud y aseguró que desde las áreas de salud provinciales y departamentales están muy atentos a cómo se están desarrollando los acontecimientos y siendo muy precavidos para mantener la condición de libres de Covid en nuestro Departamento.