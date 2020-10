Tras acompañar el reclamo de sectores anticuarentena en Salta, el diputado nacional de Juntos por el Cambio, Martín Grande, aclaró que no organizó la marcha opositora que también se realizó en distintos puntos del país. Sostuvo que hay “falta de libertad” y que “destruir la economía y tener muertos igual no es negocio para nadie”. Asimismo lamentó el no cumplimiento de los protocolos durante la manifestación.

