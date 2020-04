El día que el Negro Rada pagó 500 dólares por un Grammy

En diálogo con Fena Della Maggiora, Rubén Rada hizo un repaso por la música uruguaya y compartió anécdotas de su carrera musical, entre ellas, una insólita que le pasó en los Estados Unidos, donde había sido premiado en la fiesta de los Grammy Latino.

“Fuimos a Estados Unidos con mi mujer y mis hijos. Me dieron el Grammy y lo puse en una bolsita de unas zapatillas para llevarlo conmigo en el avión. Fuimos en dos taxis y cuando llegamos al aeropuerto, mi mujer me dice ‘mostrame el Grammy que lo quiero ver’. Le digo ‘Matías (su hijo), mostrale el Grammy a mamá’, Matías dice ‘Julieta, ¿lo tenes vos?’. No lo tenía nadie, lo dejamos en el taxi”, relató.

Luego de eso, el Negro llegó a Uruguay y llamó a la organización, desde donde le manifestaron que nunca habían escuchado nada igual. “Llamé y les dije que lo había perdido, y me hicieron uno. Me lo cobraron 500 dólares”, recuerda.