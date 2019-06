Uno de los puntos críticos de cualquier proceso político y social es el efecto de sus medidas sobre el empleo. En El zorro y el erizo, el licenciado en economía política y director del Centro de Estudios sobre Población, Empleo y Desarrollo (CEPED), Javier Lindenboim, analiza el desarrollo del empleo en la Argentina durante los últimos 30 años.

“El mercado de trabajo tiene una característica típicamente capitalista, en el sentido que la ocupación, hace no menos de 70 años, 3 de cada 4 ocupados es asalariado. Lo peculiar de los últimos 20 o 25 años, es que se ha incrementado hasta un punto significativo la proporción de los asalariados que no están protegidos, que no integran el mercado de trabajo formal”, explicó. Además, hizo un análisis sobre las estadísticas de los asalariados y el crecimiento de la participación de la mujer en el mercado laboral.