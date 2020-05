El desafío de dar clases en zonas rurales sin acceso regular a internet

La Escuela rural 310 se encuentra ubicada en el paraje Pampa Ávila a 45 kilómetros de la ciudad de Charata en el sudoeste del Chaco y tiene una matrícula de 76 niños de entre 3 y 12 años provenientes de familias que viven en esta zona rural de la provincia.

En tiempos en los que concurrían a la escuela los alumnos recibían una copa de leche y almuerzo pero con motivo del cumplimiento de la cuarentena, las actividades se modificaron sustancialmente y tanto los directivos como el cuerpo docente debieron adecuarlas a la nueva situación.

Así lo explicó, en diálogo con Marcela Vaquer de Radio Nacional Resistencia, la directora del establecimiento, Norma Rodríguez: “en nuestra zona los caminos son de tierra con más de 33 familias residentes y tenemos nivel primario y jardín anexo. La mayoría no tiene acceso a internet en sus casas por lo que buscamos la forma y tratamos que todos los chicos tengan la mejor instrucción posible, primero usamos el formato papel pero después de las primeras experiencias llegamos a la conclusión que la mejor manera que tenemos es usar WhatsApp y a través del uso de las herramientas y recursos que los docentes tenemos desde el Ministerio de Educación tanto de Nación como de la provincia”.

La directora explicó las dificultades que atraviesan: “el desafío es diario no solamente para nosotros sino especialmente para los alumnos y sus familias. Esto es un aprendizaje en conjunto y los padres nos manifiestan los inconvenientes que tienen para el manejo de las herramientas tecnológicas, porque hay que tener en cuenta que muchos de ellos no tienen finalizado el ciclo primario y todo les resulta mucho más complicado. Esta situación modificó totalmente la forma que teníamos de ejercer la docencia, porque hoy no tenemos horarios y prácticamente estamos de guardia de lunes a lunes en cualquier horario y a todo eso debemos agregar que también tenemos que trabajar con las emociones porque esta situación en complicada para todos”.

No obstante esa realidad, Rodríguez expresa: “una de las ventajas que tenemos en zonas rurales es que al haber una matrícula no tan numerosa, los docentes conocen pormenorizadamente a cada alumno y eso les facilita la forma en que debe relacionarse con cada uno de ellos”.

Al referirse a las plataformas digitales que utilizan, dijo: “básicamente nos manejamos con la plataforma provincial “Elé” y la nacional “Seguimos educando”, también la televisión a través de los programas que se emiten para los distintos niveles y los cuadernillos de contenidos que son muy útiles y de esa manera podemos decir que hemos llegado a la totalidad de las familias de nuestra escuela”.

La docente reflejó una de las principales inquietudes de los padres: “lo que más les aflige es la evaluación que se realizará, pero todavía no tenemos precisiones y seguramente cuando comience a normalizarse la situación nos darán instrucciones al respecto”.

Las necesidades de los niños y la escuela son muchas, entre las que se encuentran las edilicias, mobiliarias y materiales educativos para la escuela como también ropas, calzados, alimentos y útiles escolares.

Quienes deseen colaborar pueden comunicarse a través del Facebook: https://www.facebook.com/pg/Escuela-Rural-310-Paraje-Pampa-Avila-Chaco