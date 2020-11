El deportista amputado Carlos Escobar subió el Cerro 21

Carlos Escobar conquistó el domingo pasado el Cerro 21. Hace años que lo miraba desde abajo y siempre tenía la necesidad y la curiosidad de saber que se siente de estar allá arriba y “mirarnos a todos como pigmeos que somos, ante la inmensidad”.

Vaya a uno a saber cuál es el límite de Carlos Escobar; este pintor de 60 años que le falta una pierna y que disfruta del deporte y la naturaleza como “un nene con globo nuevo”. Tenía una cuenta pendiente y el domingo se la cobró.

“El Cerro 21 siempre lo tenía pendiente. Desde hace muchos años que tenía ganas de subirlo y el sábado pasado me llama Elsa Millanecul (atleta local de muchas cumbres realizada) y me dice “¿vamos al 21 mañana?” y al principio dije, “bueno, voy hasta donde llego, como para conocer el lugar, sabiendo que no era fácil”.

Carlos se caratula como una persona terca y porfiada, pero también es agradecido a Dios y a la vida, que todos los días le da la posibilidad de hacer algo, sin límites.