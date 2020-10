Así lo señaló Renata Giraudo, jugadora del Club Universitario de Córdoba y de la selección nacional de rugby femenino en una comunicación directa con Volumen de Juego, el segmento deportivo de Radio Nacional Córdoba.

Renata compartió cómo fue el entrenamiento en tiempos de pandemia por el Covid-19 y expresó que, tanto desde su club como así también desde selección nacional, se fueron comunicando vía Zoom y, de esta manera, los profesores les fueron indicando las distintas rutinas para seguir en movimiento. Muchas veces tuvieron que entrenar con lo que tenían a mano o alquilar algunos elementos para mantener la parte física, hasta que, con el correr del tiempo, pudieron agregar otras actividades, como salir a correr.

Consultada sobre su opinión respecto a que el rugby masculino es más noticia por los escándalos que por los logros deportivos, cosa que no pasa en el rubro femenino, señaló que el rugby femenino no puede escapar al masculino, ambos son deportes rudos donde se emplea mucha potencia física. “Nosotras elegimos jugar a este deporte porque nos gusta”, indicó para luego agregar: “El deporte es deporte, jugado por mujeres y varones”, al tiempo que cerró el tema reflexionando que la violencia no tiene nada que ver con la actividad, sino que está instalada en todos los rubros de la vida.

Con respecto al crecimiento de la disciplina en Córdoba, posicionada como la provincia donde más mujeres practican este deporte, Renata Giraudo reconoció que se debe a la cantidad de clubes que existen en el interior provincial, que se encuentran en gran desarrollo, y al trabajo que se viene haciendo desde la Unión Cordobesa de Rugby, que sigue apostando al crecimiento del rugby femenino.

