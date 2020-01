El Departamento sureño decidió no participar de la Vendimia Nacional

Lo confirmó el intendente de ese Departamento, Juan Manuel Ojeda y aseguró que fue en respuesta a un masivo pedido de los vecinos e instituciones del Departamento. La decisión es una forma de protesta por la no implementación de los cambios a la ley 7722, privando a Malargüe de actividades mineras.

“Se puso a consideración de los malargüinos, se hicieron encuestas y procesos de consulta y el resultado que arrojó es que más del 80% de los malargüinos decían de no participar de la vendimia, teniendo en cuenta que no tenemos ni viñedos no bodegas, con lo cual no está arraigada en la comunidad”.

“Lo que planteamos- señaló Ojeda- es que no se está teniendo una visión integral de provincia, tenemos territorios distintos y nuestros vecinos se han sentidos dolidos y afectados porque no se tiene en cuenta la matriz productiva de nuestro Departamento”.