El correntino Mayer suma otra derrota

Por Daniel Corujo – @Tenisports

Seguramente el cierre del año del tenista argentino Leonardo Mayer no es ni por asomo lo que el protagonista esperaba.

Con la derrota en la vuelta inicial en el ATP500 de Basilea, Suiza, ante el francés Gilles Simon (6-3 y 6-3), el correntino suma su quinta caída consecutiva en primera ronda.

La “mala racha” comenzó en el US Open con el serbio Laslo Djere. Y luego siguió en Beijing (con el italiano Berretini), Shanghai (ante el francés Gasquet) y en Amberes, la semana pasada, contra el canadiense Pospisil.

Mayer, 54 en el ranking mundial, perderá 45 puntos y caerá al puesto 57. Por ahora no saldrá del Top-60, aunque deberá esperar que desempeño tendrán sus perseguidores.

Lo extraño de esta mala racha es que se da en superficies rápidas donde el número tres de la Argentina se siente cómodo.

La semana que viene Mayer está anotado en la qualy del M1000 de Parías, aunque no sería de extrañar que corte su temporada ahora y comience sus vacaciones.