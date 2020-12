El conflicto con el call center “Hey Latam” pasó a cuarto intermedio

Juan Gómez, secretario gremial de la Asociación Empleados de Comercio de Rosario en diálogo con Radio Nacional habló sobre la situación de incertidumbre de 301 trabajadores de la empresa Hey Latam.

Se trata de un grupo económico que tiene en el mismo edifico dos call centers. Esta empresa tiene gente con ocho años de antigüedad. “Han hecho un vaciamiento y defraudación al fisco. En este marco estamos con la protesta, acompañando al trabajador”, explicó Gómez en el programa Buen Día Susana (7 a 9 hs).

“Los trabajadores no cobraron su salario este mes y tampoco el aguinaldo, no saben cuál es su situación laboral porque no fueron despedidos, les avisaron que el 30 de noviembre dejaban de funcionar”, describió” el gremialista.