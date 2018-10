El concejo deliberante sesionará nuevamente fuera del recinto

El concejo deliberante de Viedma sesionará el próximo jueves en el edificio de la escuela 7, de Tucumán y 7 de Marzo, como una manera de acercar el funcionamiento del cuerpo a los vecinos.

Lo confirmó el presidente del concejo, Mario Francioni, quien se esperanzó en que no se repitan en esta oportunidad los serios incidentes ocurridos en la última vez que la sesión se produjo fuera del ámbito natural: cuando se trató el endeudamiento en dólares que pidió la municipalidad en la sede de la ESFA. Por otra pare, Francioni advirtió que los temas del orden del día no serán definidos hasta que se reúna la comisión de labor parlamentaria en el día de mañana, aunque no descartó que pueda debatirse la propuesta de traslado de los tradicionales carritos hacia la costanera norte.

http://cdn-sp.radionacional.com.ar/wp-content/uploads/2018/10/02154554/viedma-PEDRO-CARAM-con-BETO-FRANCIONI.mp3