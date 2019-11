El Concejo Deliberante liberó fondos para el pago de sueldos de empleados

El Concejo Deliberante capitalino decidió liberar los fondos para que los empleados del cuerpo puedan cobrar en tiempo y forma su sueldo de agosto, según confirmó el edil Agustín Romano Norri (UCR-Juntos por el Cambio). “Tenemos 11 proyectos en el orden del día, de diferentes índoles de obra pública, como donación del municipio para hacer veredas en diferentes lugares de la ciudad. Tenemos también el proyecto del registro de deudores alimentarios, para que cuando una persona vaya a sacar el carnet de manejo, no tan solo tenga que cumplir con los requisitos de la ley nacional de Tránsito, sino también tener el libre deuda del aporte alimenticio con su familia. Es una decisión del Concejo Deliberante de liberar los fondos correspondientes para que los empleados puedan cobrar, así que esperamos que en las próximas semanas se acomode esta situación y de esta forma se vuelva a la normalidad. También hay que aclarar que no hay 1.400 empleados, seguro que hoy no pasan de los 400”, expresó Romano Norri.