El concejal Omar Arias no descarta ser candidato a intendente

Luego de que el Concejo Deliberante de Tartagal aprobara la renuncia del actual diputado nacional Sergio Leavy, como intendente de la ciudad, hay mucha incertidumbre acerca del llamado o no a elecciones que tiene como facultad realizar el Gobernador Juan Manuel Urtubey. Mientras muchos no creen que ésto ocurra por el momento, desde el gobierno provincial se dejó en claro que hoy no es prioridad y que es un gasto innecesario, el concejal Dody Omar Arias expresó que no descarta ser candidato a intendente en las próximas elecciones y que viene trabajando hace tiempo para ello.