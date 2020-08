El Comité de Crisis Provincial canceló una conferencia de prensa

En horas de la noche de ayer, el Municipio de Paso de los Libres convocó a los periodistas de la ciudad a participar de una conferencia de prensa en donde el Comité de Crisis Provincial, responsables del manejo sanitario del brote de Coronavirus en la ciudad, iba a informar la situación epidemiológica en Libres. Pero a minutos de comenzar, y sin justificar, cancelaron la conferencia y emitieron un video que aumentó el desconcierto en la población de la tercer ciudad de la provincia.

Audio: Comunicación oficial del Comité de Crisis Provincial sobre la Situación Epidemiológica de la ciudad.

Paso de los Libres cuenta hoy con 48 casos confirmados de Coronavirus y 1 fallecido por esta patología. Desde que comenzó el brote en una clínica privada, hace ya una semana atrás, empezaron a circular versiones sobre la falta de comunicación y desinformación por parte del comité de crisis para con las autoridades de la comuna y el pueblo de Paso de los Libres que quedó en clara evidencia en la noche de ayer.

Tal es así, que en los últimos días, los libreños se enteraban sobre los números y la situación epidemiológica de la ciudad a través de medios de la capital provincial que tienen línea directa con el Gobernador Valdés. Esto, aumentó la consternación y la preocupación en la comunidad que al unísono reclamó ayer por mejor y más información pública, derecho humano reconocido en nuestra constitución.

La situación es incierta y genera incertidumbre en la población, ya que al no existir una información clara por parte del Comité de Crisis Provincial, la gente desconoce la situación real en la ciudad. No se conocen los números de hisopados, ni de casos sospechosos, ni de casos confirmados a la fecha ya que es un ida y vuelta permanente entre los diferentes estamentos del estado.

Tal es así, que ayer, durante todo el día, hubo contradicciones permanentes. Sabido es que todos los días a las 9 de la mañana, el Gobierno de Corrientes a través de sus perfiles oficiales emite un parte con la información del Coronavirus y el Dengue en la provincia. Ayer a las 9 de la mañana Paso de los Libres no tenía nuevos casos, luego, a las 11:15 se realizó una actualización respaldando los 6 casos que había confirmado el gobernador en una radio de la capital correntina.

Al final del día, el mismo periodista que entrevistó al gobernador al mediodía informó que existían 13 casos positivos más y la incertidumbre aumentó en la ciudad siendo el punto máximo de la escalada cuando se convocó a conferencia de prensa y el comité de crisis decidió suspender porque existía “riesgo de foco de infección en el palacio municipal”.

Carta abierta de periodistas de la ciudad:

Antes de la intentona de conferencia por parte del comité, una gran mayoría de periodistas de la ciudad publicaron una carta abierta dirigida a las autoridades provinciales solicitando ser informados para comunicar efectivamente la situación en Paso de los Libres.

A continuación el texto:

Nosotros, los periodistas de Paso de los Libres, solicitamos a las autoridades competentes trabajar para lograr una mayor fluidez en la comunicación acerca de la grave situación epidemiológica que atraviesa nuestra ciudad.



Como todos saben, somos vehículos entre la información y nuestros vecinos que durante estos días se debaten entre la incertidumbre y el miedo, y consideramos nuestro deber informar con exactitud a fin de evitar agravar el estado anímico de la población en general.

Cabe remarcar que en estos días dependimos de medios provinciales, que, vaya a saber porque motivo, informan la situación de nuestra ciudad antes que nosotros. Fuimos convocados a una conferencia de prensa el día martes, que no fue tal, y no pudimos evacuar las dudas generales que existen en la ciudad. A ello, se suman hechos graves en los últimos días que dejan expuestos inconvenientes en el sistema de salud en materia de respuestas urgentes a la ciudadanía. A saber, el caso de la parturienta que prácticamente dio a luz en la calle y, luego, el caso de la familia que no lograba que un médico certifique la muerte de un pariente cuyo cadáver permaneció en su hogar durante un día y medio dada esta contingencia.

En virtud de todo ello, entendemos que debemos tener la prioridad informativa en cuanto a todo lo referente al actual cuadro sanitario. Rogamos tengan a bien darle curso a nuestro pedido en beneficio de toda la comunidad.