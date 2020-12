“El código penal autoriza la interrupción de embarazo”

En “El aire nuestro” conversamos con la médica Luz Díaz, integrante de la “Red de Profesionales de la salud por el derecho a Decidir”, a cerca de la ley de interrupción legal del embarazo que se está tratando: “damos inicio a unas sesiones históricas, vamos camino a saldar una deuda con la democracia, con esta presentación del proyecto del ejecutivo nacional, con la presentación de proyectos de la campaña legal por el aborto, la idea es que se esté trabajando en comisión.

Por otro lado, la doctora Díaz también opinó sobre el caso de la niña que fue obligada a parir después de un embarazo producto de una múltiple violación: “tenemos un código penal desde el año 1921 que en su artículo 86 dice que el aborto es no punible y puede ser practicado por un personal idóneo cuando el embarazo es producto de una violación y en este caso hay una niña exigiendo no maternar, ha pedido que no quiere tener vinculación con ese producto de la violación y sin embargo otra vez tenemos esta triste noticia de que no se pudo cumplir con este derecho de esta niña.

En este momento está siendo violentada porque se le está pidiendo que reconozca una cuestión filial con este objeto que como sabemos fue algo no consentido y producto de una violación.

Es una violación de los derechos de las niñas y adolescentes, primero recibir la educación sexual integral a poder ser escuchada en tiempo y forma, a que no se rompa la confidencialidad y sobre todo a que el estado presente pueda ordenar que las personas idóneas, los equipos correctos capacitados con una perspectiva con respecto a los derechos puedan actuar en esta situación.

De nuevo que vuelva a suceder en nuestra provincia, habla de una gravedad como si tuviésemos derechos de primera y de segunda, depende en qué localidad y en qué provincia se accede o no. Es importante aprovechar este espacio de la radio para dejar claro que el aborto por causales de salud integral y por cuestiones de embarazo por producto de la violación no son punibles, quiere decir son legales, los equipos de salud están obligados a realizar la práctica de la interrupción legal del embarazo.

Hay un protocolo desde el año 2015 que fue generado por el Ministerio de Salud de Nación donde da la recomendación para que los equipos de salud actuemos, el año pasado en el 2019 se actualizó y la provincia de Jujuy ha adherido a ese protocolo. Tenemos una exigencia que están amparadas por todas las convenciones internacionales como la protección de la niñez y adolescencia, las niñas tienen que estar jugando tienen que estar estudiando no tienen que ser obligadas a maternar.

Es una situación que afectó la salud integral de esta niña, no respetando su derecho, tomando el caso como conocimiento público donde sabemos que la confidencialidad está siempre en posibilidades de no ser cuidada por los equipos profesionales o a veces hay un comportamiento inescrupuloso de estas situaciones.

Se ha puesto la mirada sobre los profesionales que obstaculizan o por no reconocer las cuestiones de la ley, la vialidad de estos hechos sobre la integridad de la niña. Creemos importante volver a dar en conocimiento y sentar nuestra posición de que no todos los profesionales desconocemos la ley y no todos los profesionales ni los equipos vamos a soltar la mano o vamos a exponer a situaciones de violencia.

La Red de Profesionales de la salud por el derecho a Decidir estamos agrupados en más de 500 grupos de salud y acá en la provincia de Jujuy estamos presentes, no se dejen confundir, nadie va a obligar a abortar como tampoco nadie puede obligar a maternar sobre todo teniendo un caso como este, tiene un riesgo obstétrico muy alto y ha sido sometida a una cesárea con restauración fetal donde no estamos hablando de vialidad.”