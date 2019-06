El coaching ontológico profesional “acompaña en el proceso de aprendizaje”

El 6 de julio dictarán una charla sobre coaching ontológico, denominada Inmensamente, en el hotel San Martín de 16 a 20 hs. Estará a cargo de los coaches Jorge Abud y Gustavo Diblasi.

El coaching ontológico es una actividad que se desarrolla hace muchos años y está muy expandida en Europa, América del Norte y hace algún tiempo en Latinoamérica, de acuerdo a lo expresado por Abud.

“El coaching es un proceso de aprendizaje”, en el que acompaña el coach, explicó Abud: “no es psicología, no trata problemas ni patologías psicológicas o psiquiátricas sino que acompaña en el aprendizaje” (para lograr un objetivo a través del trabajo de las emociones).

A través de esta práctica “intentamos cambiar determinados paradigmas, por ejemplo: el no puedo, es una frase que al cerebro le encanta –explicó- y le gusta porque es el momento cuando el cerebro deja de trabajar (cuando yo digo que no puedo hacer algo, el cerebro inmediatamente deja de trabajar, comprobado científica y neurológicamente) en cambio, cuando digo: no lo sé pero voy a intentar hacerlo, el cerebro automáticamente, empieza a buscar dentro de su historial (software) todas las actividades o conocimientos vinculados con eso que yo necesito realizar”. El coaching ayuda, entonces, a encontrar “las herramientas para poder realizar las cosas.”

Posteriormente Abud comentó que Inmensamente surgió hace 6 meses como una necesidad de analizar la realidad en la se está inmerso y “la realidad en la que nos movemos cotidianamente, es la crisis”- afirmó. Inmensamente, surgió para poder ver a esa crisis (como lo hacen los orientales) como una oportunidad de crecimiento, no como algo que limita y paraliza. “Inmensamente es expandir nuestra capacidad de asombro” que hemos perdido los seres humanos por estar inmersos en esa crisis.