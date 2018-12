El Círculo de Prensa Deportiva de Paraná distinguió a Fernando Pais

El Círculo de Prensa Deportiva de Paraná distinguió a Fernando Enrique Pais con el Premio FAPED “Maestro del Periodismo Deportivo”. Por su trayectoria en los medios de comunicación, su ética profesional e intachable calidad humana, su nombre fue elegido por unanimidad desde la Comisión Directiva para ser merecedor de este galardón. El periodista, trabajador de Radio General Urquiza LT14, fue parte del Servicio Informativo de la emisora durante 11 años. “A veces los títulos son ampulosos, a mi lo que más me agrada de todo esto es que después de muchos años de no hacer periodismo deportivo haya gente que me recuerde, es un hecho valiosísimo para mi”, expresó Pais ante Duros de callar.