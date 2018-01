El ciclo de Simeone en el Atlético Madrid es interminable y permanente afirmó el presidente

Enrique Cerezo, presidente del club Atlético de Madrid de España, sostuvo hoy que su equipo “goza de buena salud” y reiteró su confianza en el técnico argentino Diego Simeone, del que dijo que su ciclo es “interminable y permanente”.

“El Atlético está bien y goza de buena salud. Estamos los segundos de la Liga, y aspiramos a ganar por lo menos la Liga Europa. Simeone no tiene ciclo. Es interminable y además es permanente en el Atlético de Madrid. La temporada es buena. Estaba dentro de lo previsto porque este año no hemos podido fichar, desgraciadamente”, declaró el directivo en la capital española.

Atlético Madrid, escolta a once puntos del líder Barcelona en la liga local, fue eliminado en la primera ronda en la Liga de Campeones en los cuartos de final de la Copa del Rey.