El “Cholo” Simeone ampliará su contrato con el Atlético de Madrid

El entrenador argentino Diego Simeone negocia la ampliación de su contrato por un año -hasta 2019- con Atlético Madrid, equipo que bajo su dirección conquistó cinco títulos en los últimos cinco años, y llegó a dos finales de la Liga de Campeones de Europa.

El “Cholo” Simeone, quien al culminar la pasada temporada redujo su contrato también en un año -el anterior era hasta 2020-, habría llegado a un acuerdo con los directivos del conjunto rojiblanco, según adelantó hoy la radio Cadena Ser.

Tras el partido de despedida oficial del estadio Vicente Calderón, Simeone ya había dejado claro que su intención era quedarse y dirigir en el Wanda Metropolitano. “Sí, sí, me quedo porque este equipo tiene futuro”, avisó entonces el ex DT de Racing, Estudiantes y River, entre otros.

De acuerdo con la información que revela la prensa española, Simeone valoró de forma muy positiva el esfuerzo que hizo el club “colchonero” de firmar contrato con el volante ofensivo Vitolo Macín -quien no puede jugar hasta enero por la sanción de la FIFA por irregularidades en la contratación de menores- y también el posible regreso del delantero Diego Costa.

Simeone, de 47 años, se quedará en el club español que lo vio triunfar en Europa y al que está ligado desde finales de 2011, período en el que logró cinco títulos, todos ellos concentrados en los primeros dos años.

De la mano del argentino, el equipo madrileño conquistó la Europa League y la Supercopa de Europa en 2012, la Copa del Rey en 2013, la Liga de España y la Supercopa de España en 2014.

Los últimos tres años también condujo al Atlético de Madrid hasta la final de la Liga de Campeones de Europa, instancia en la que cayó en 2014 y 2016 frente al Real Madrid.