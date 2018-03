El CEO del Manchester City dijo que los dirigentes argentinos “no tienen que reinventar la rueda”

El CEO de City Football Group y Manchester City de Inglaterra, el catalán Ferran Soriano, animó a que los dirigentes del fútbol argentino “no reinventen la rueda” en busca de una solución para paliar los problemas económicos de los clubes.

“El fútbol argentino tendrá que encontrar su combinación, quizás una voluntaria, donde cada club se organice como quiera, pero a lo que animo es que no reinventen la rueda. Que vean qué se hizo bien en Alemania, Portugal, España y que se aprenda de ello”, manifestó Soriano en una nota que concedió a Telam.

Soriano, de 50 años, visitó la Argentina y brindó una conferencia en la Usina del Arte del barrio de La Boca con el lema “La pelota no entra por azar”, título de un libro que publicó en 2009, con exposición sobre su conocimiento en materia de negocios y retos deportivos en el fútbol.

La trayectoria y experiencia de Soriano al frente del City Football Group, que reúne a seis equipos de cinco países distintos, significó un punto de partida para su opinión ante la posibilidad de que las sociedades anónimas, un anhelo del presidente la Nación, Mauricio Macri, se establezcan en el fútbol argentino luego de un intento fallido, en julio de 1999 y como titular de Boca Juniors, para un cambio en el modelo legal.

Para el ex vicepresidente de Barcelona de España (2003-2008), las sociedades anónimas pueden ser “una solución” para el fútbol local, pero consideró que una institución debería elegir su sistema para llevar adelante las actividades económicas y sociales.

“Se puede gestionar bien un club de fútbol siendo una sociedad anónima o siendo una asociación civil y el caso que entiendo bien es el Barcelona que se gestionó bien, dentro del entorno más complejo de una sociedad en la que los hinchas y socios mandan. Puede que sea más difícil, pero se puede hacer”, indicó Soriano a Télam.

“Los retos que afronta el fútbol argentino no son únicos y propios del fútbol de este país, ha pasado antes. Sucedió en Inglaterra cuando se creó la Premier League en el año 1992; ocurrió una estructuración en el fútbol alemán y también pasó en España; de eso se puede aprender”, remarcó el CEO de Manchester City.

Ante la consulta de Télam, Soriano calificó al astro rosarino Lionel Messi como “un fenómeno aparte”, pero que junto con Barcelona se puede asociar a su idea de obtener réditos como resultado de un trabajo a largo plazo.

“Messi tuvo una pequeña suerte de estar en un terreno fértil, en el terreno del Barcelona, donde se cuida el dominio del balón, el fútbol de ataque, pero él es un genio. Él es el mejor futbolista del siglo XXI, creo que de la historia del fútbol, y por eso es un fenómeno aparte”, señaló el CEO del City Football Group.

Soriano, quien conoció a Messi como dirigente de Barcelona, afirmó que “no hay chances” que el crack rosarino vista la casaca de Manchester City porque se siente “muy bien” en el club catalán: “Lo conozco a él, a su familia, y haremos nuestro camino sin él”.

En tanto, consideró a Sergio “Kun” Agüero como “un mito” en Manchester City por su condición de máximo goleador histórico del club con 199 anotaciones y que además tiene “un gran valor sentimental” para los hinchas.

“Haga lo que haga, Agüero estará muchos años con nosotros. Y cuando se vaya, será una leyenda de Manchester City”, indicó Soriano.

Ferran Soriano, Licenciado en Ciencas Empresariales, es el CEO de City Football Group, la multinacional que maneja a Manchester City de Inglaterra, New York City de Estados Unidos, Yokohama Marinos de Japón, Melbourne City de Australia, Torque de Uruguay y Girona de España.