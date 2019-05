El Centro Polivalente celebró sus 45 años de educación en el arte

La entidad educativa cumplió 45 años. Los actos contaron con la presencia masiva de ex docentes, ex alumnos, autoridades departamentales y legisladores, oportunidad en la que se descubrieron placas con la imposición del nombre de ex docentes en las aulas.

La actual Directora del establecimiento, Verónica Barbadillo señaló en parte de su discurso que “hace 45 años mentes pujantes trajeron a San Rafael un gran proyecto. Muchas voluntades se unieron para materializar un sueño; la creación de una escuela secundaria que formara maestros nacionales de arte. Una escuela que acercó el arte a los jóvenes de todos los sectores sociales y que se transformó con el paso de los años, en un centro educativo esencial para el desarrollo de un polo cultural y artístico en el Departamento y en la Provincia”.

Uno de los homenajeados fue el reconocido docente de danzas Roberto Rosato, quien tantas veces engalanó el escenario de fiesta departamental de la Vendimia.

En diálogo con LV4, recordó el inicio del Centro Polivalente que “comenzó en la escuela Manuel Antonio Sáez, de ahí pasamos a una confitería que había en Francia y san Martín, en el sótano, donde estuvo poco tiempo, para luego ir a calle Gutiérrez y yo me jubilé estando en avenida El Libertador”.