El Centro Don Uva tiene inconvenientes para poder pagar los sueldos

El centro Don Uva, de Paraná, organización de ayuda y servicio para discapacitados, que funciona en calle José María Paz, atraviesa problemas económicos ante falta de pago y atraso de parte de las obras sociales, por lo que no pueden afrontar el pago de sueldos de su personal. La hermana religiosa Carmen Patat, explicó que no tienen dinero para afrontar el pago de los sueldos, de los aguinaldos, de servicios, ni de los aumentos salariales. En lo que va del año no recibieron pagos de las obras sociales y aún adeudan meses del año pasado. “Se nos acabaron todos los recursos”, afirmó.