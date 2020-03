El centro de salud de Santa Luisa no cuenta con director ni insumos

Hace más de 30 días que el centro de Salud de Santa Luisa, en María Grande, se encuentra sin director ni médico, Mabel Graciani, enfermera del centro de salud, explicó que se encuentra a cargo de toda la actividad del lugar y no cuenta con la firma autorizada de un profesional a la hora de por ejemplo aplicar un inyectable o tratamiento. Ante la falta de designaciones de un directivo, se encuentra afectado su funcionamiento en general. Asimismo faltan insumos y podrían quedarse sin luz porque no pudieron pagar dos facturas del servicio. Además, la propia enfermera limpia el lugar con productos de almacén que aún no se pagaron. Se rompió “mi motoguadaña que la compré con mucho esfuerzo” y ahora no hay con qué cortar el pasto, denunció. “Trato de hacer lo más que puedo con lo poco que tengo”, señaló Graciani.