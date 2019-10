El caso de Fátima Aparicio, la mujer salvajemente golpeada, llega juicio

El caso de Fátima Aparicio, la mujer que en mayo pasado fue salvajemente golpeada por su ex pareja Luis Ernesto Rondón, llegará a juicio luego de que la víctima sea notificada por la Justicia tucumana. “Muy conforme porque realmente se actuó rápido y creo que son los tiempos procesales que corresponden, más allá que uno lo vea bastante rápido. Me tiró para la parte de la cocina, me quiso asfixiar y se tiró encima de mí. Empecé a gritar y no me dejaba de asfixiar. Mi perrita empezó a ladrar y hacer muchos ruidos y eso los alertó a los vecinos. Este tipo como vio que no me podía asfixiar, tomó una maza que era de mi casa. Aparentemente ya tenía preparado: la maza cerca, los cuchillos en el baño. Llegué a contar siete martillazos con la maza y me desmayé. Me salvaron los vecinos porque ellos escucharon los gritos”, recordó Fátima.