El BCRA dispuso un nuevo cronograma para atender a los jubilados

Luego de las largas filas que se registraron durante la jornada del viernes, el Banco Central dispuso, junto al gremio de La Bancaria y las entidades financieras públicas y privadas, abrir este fin de semana para pagar según el cronograma establecido por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

Informe: Silvina Asprea

Así, la entidad informó que las sucursales abrirán de 9 a 16 hs. y será exclusivamente para jubilados, pensionados y pensiones no contributivas que deban cobrar los haberes de marzo por ventanilla, sólo para aquellos que no tienen tarjeta de débito o no poseen otra forma de percibir los haberes que no sea presencialmente.

Así quedó el esquema, diagramado según el último número del Documento Nacional de Identidad (DNI)

– Sábado 4 de abril: 0 y 1

– Domingo 5 de abril: 2 y 3

– Lunes 6 de abril: 4 y 5

– Martes 7 de abril: 6, 7, 8 y 9