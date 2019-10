El Banco Central puso límites a la compra de dólares

El BCRA definió limitar la compra de divisas a US$ 200 por cuenta bancaria y US$ 100 en efectivo y confirmó que estas medidas son transitorias hasta diciembre. Guido Sandleris, presidente de la entidad explicó que estas medidas se toman para “preservar las reservas” en este proceso de transición, “hasta que el nuevo gobierno defina su lineamiento de política económica”, aclaró. No obstante reconoció que esta medida “es muy estricta y afecta a muchas personas”.