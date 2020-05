El ataque a los Buenuleo desnuda una situación de desamparo e inseguridad

Luego del brutal ataque a integrantes de la comunidad Mapuche Buenuleo, hecho que ocurriera en la recuperación territorial de la Comunidad Mapuche ubicada en la ladera Sur del Cerro Ventana- Bariloche, por parte, de la patota integrada por el terrateniente Emilio Friedrich y Victor Sanchez acompañados de la abogada Laura Zanoni (ex presidenta del Instituto de Tierras municipal de Bariloche) junto al empleado Alejandro Vera y otros no identificados por los Buenuleo. Resultaron golpeados apuñalados Ramiro Buenuleo, Sandra Ferman que se encontraba en la casa con los niños y a Viviana Sánchez. En un contexto, de absoluto desamparo por parte de la Justicia y la policía al momento de pedir ayuda “…desde que nosotros iniciamos este proceso reivindicatorio de nuestro territorio hemos sido atacados varias veces, la fiscalía no actúa, los jueces se ríen de nosotros no toman en cuenta las pruebas que le hemos presentado, el juez, en la ultima audiencia fue toda una fantochada el ya tenia escrito lo que iba a decir no toma en cuenta las pruebas, los cortes con arma blanca, los golpes recibidos. ”…la verdad que todavía nos estamos recuperándonos, ya va una semana de lo que paso y el dice que son agresiones leves, la fiscalía solo nos tomo declaraciones a tres de los que fuimos golpeados y a ellos solo le tomo a dos…la verdad la justicia deja mucho que desear…” dijo Ramiro Buenuleo, integrante de la comunidad Buenuleo al Regreso Informativo de la tarde…

