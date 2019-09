El asesino de Julieta González no fue juzgado con perspectiva de género

Andrés Di Césare (26) fue condenado a 18 años de prisión por haber sido encontrado culpable del homicidio de Julieta González (21), ocurrido en septiembre de 2016. La sentencia fue por Homicidio Simple y no se tuvo en cuenta la relación de pareja entre ambos, por lo cual la familia no está conforme y apelará el fallo. En diálogo con Panorama Federal 2019, la abogada Carolina Jacky, explicó la falta de perspectiva de género con la que actuaron los jueces “La justicia resolvió el caso teniendo en cuenta los lineamientos patriarcales con los cuales fue concebido el derecho penal y dejó de lado todos los acuerdos internacionales y nuevas leyes vigentes” y agregó ” Hay algo que tiene que quedar muy claro Andrés Di Césare es el asesino de Julieta, él la golpeó, la estranguló y la arrojó a un descampado, eso determinó ayer la justicia. En lo que no coincidimos es “Que no se haya considerado femicidio, debido a que se desconoce su relación de pareja a pesar de las pruebas aportadas por la fiscalía. Por lo tanto apelaremos en la cámara de Casación”