El argentino Matthysee prometió “defender el título a muerte” contra el filipino Pacquiao

El argentino Lucas Matthysse, campeón welter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), prometió hoy “defender el título a muerte” cuando se mida con el filipino Manny Pacquiao el 15 de julio próximo en Kuala Lumpur, Malasia.

“Es una gran oportunidad combatir con Manny Pacquiao. Es un sueño hecho realidad porque él es una leyenda”, sostuvo Matthysse en una conferencia de prensa en Manila.

“Será la primera vez que defenderé mi título mundial. Moriré por el título de ser necesario. Defenderé el título a muerte”, enfatizó el chubutense, de 35 años, según informó DPA.

Matthysse, quien ganó el cinturón de la AMB al derrotar por nocaut al tailandés Tewa Kiram en enero en Los Ángeles, afirmó: “Pacquiao ya no es el mismo. Sigue siendo muy bueno, pero no al mismo nivel”, remarcó.

“Eso quedó demostrado en la pelea en la que fue noqueado por el mexicano Juan Manuel Márquez en 2012”, sentenció el argentino.

Por su parte, Pacquiao, el único boxeador en la historia que se coronó campeón mundial en ocho categorías diferentes, aseguró que su tiempo en el boxeo “aún no acabó” y prometió que lo demostrará “en el combate ante Matthysse”.

“Manny Pacquiao no está terminado en el boxeo. Lo daré todo para demostrarlo frente a Matthysse. Si puedo terminarlo en nocaut, lo haré”, enfatizó el filipino, de 39 años, quien en la actualidad es senador en su país.

La última vez que Pacquiao venció por nocaut fue en 2009 ante el puertorriqueño Miguel Ángel Cotto.