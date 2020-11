El área Salud se reúne para evaluar el impacto del turismo en la zona

Hoy se reunieron los agentes de Salud para analizar la propuesta del Área de Turismo, que busca llegar a una fase de turismo intercomarcal y una posterior a nivel nacional. El director del Área programática Esquel, Roberto Alonso, expresó que llegaron a un acuerdo con los directores de los 14 hospitales de la región, en considerar que el área de Salud no está en condiciones para asumir mayores riesgos a través del turismo.

Por su parte el epidemiólogo Emiliano Biondo sentenció que Esquel no está preparado para recibir un gran flujo de turistas, porque los hospitales no tienen capacidad de respuesta. “Queremos transmitirles a los prestadores turísticos que no es contra ellos”, aclaró Biondo, quien adelantó que elaborarán un documento para elevar al Ministerio de Salud provincial, Intendentes y dirigentes del área turismo. Agregó que “la propuesta es trabajar con los viajeros de la misma manera, con aislamientos y controles”.

Móvil y Foto: Andrés Campos

“No podríamos afrontar una fase turística intercomarcal si no ajustamos”