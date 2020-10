“El aporte solidario de las grandes fortunas puede frenar la crisis”

En Nacional Calafate dialogamos con la intendenta de la localidad bonaerense de Quilmes, Mayra Mendoza.

Mendoza dio detalles de lo que significó atravesar la enfermedad covid “ya estoy recuperada, pero cuando me tocó atravesar la enfermedad fue difícil, tuve 4 días de fiebre, perdí el olfato y el gusto. Estaba con mucho dolor en el cuerpo y pese a que soy una persona sana no la pase para nada bien” alertó. “Esto hay que tenerlo en cuenta, porque a veces se quiere minimizar la enfermedad, pero tenemos que ser muy conscientes de que no es una gripecita como algunos dicen” alertó.

Aporte solidario de las grandes fortunas

En otro trayecto de la entrevista, la militante quilmeña afirmó que “el impuesto a las grandes fortunas es un tema muy importante, lo venimos charlando desde el inicio de la pandemia, porque el objetivo que tiene este aporte extraordinario de las grandes fortunas es poder morigerar el daño que se generó en todas las economías del mundo, y en particular la nuestra” En ese sentido Mendoza siente que hay que contextualizar el momento en el que se encuentra el país: “Tenemos que decir de donde venimos, tenemos que contextualizar, la situación de crisis económica y social que vive Argentina es producto de los 4 años de neoliberalismo del gobierno de Mauricio Macri que ha generado el cierre de miles de comercios, pymes, aumento de la desocupación y la pobreza, todo esto tenemos que empezar a repararlo y el aporte de las grandes fortunas, es un aporte solidario”. Sobre este concepto detalló que la solidaridad es “un valor esencial que tenemos que tener como sociedad para poder pensar un futuro juntos”.

Por otra parte Mendoza explicó la situación educativa por la cual están pasando miles de niños y niñas. “Si nosotros en el conurbano hubiésemos tenido las computadoras de conectar igualdad, hoy no tendríamos la enorme dificultad que tenemos para continuar con la educación de muchos jóvenes, porque hoy estamos viviendo una pandemia donde hay casas que no tienen computadora ni teléfonos smartphone. Por eso cuando uno plantea un horizonte de derechos y lo hace como una política pública como fue conectar igualdad es necesario que siempre se defienda y que se continúe, porque no se sabe lo que puede pasar”

La intendenta también habló de como encontró el municipio que hoy le toca gestionar y como proyecta su gestión.

“Queremos tener un gobierno participativo, abierto y moderno. Nos parece importante incluir tecnología en todos los procesos pero que también sea sustentable. Creemos que el compromiso con el ambiente debe darse desde el primer día y generar conciencia en nuestros habitantes para que acompañen” afirmó.

Nestor Kirchner

Mendoza sostuvo que “los gobiernos de Nestor y Cristina no fueron mafia, fueron trabajo, fueron decisiones políticas y generación de políticas públicas para poder garantizar y ampliar derechos”.

“Al comenzar y terminar el día me acuerdo de Nestor Kirchner. Sobre todo de aquella frase que decía: no estamos en el negocio de la política sino en la transformación de la patria” evocó la intendenta.

“Nestor Kirchner. Fue un hombre que entregó su vida al pueblo argentino, dio todo para que este país pueda levantarse de las ruinas en las que él la encontró en el 2003 y me parece que lo que nosotros como ciudadanos podemos hacer cuando recordamos y hablamos de Nestor, es trabajar para que este país salga adelante. No creo que haya persona tan patriota como lo fue él” expresó.

Escuchá la entrevista completa en:

