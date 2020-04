“El aislamiento seguirá igual en conglomerados de más de 500 mil habitantes”

EL Presidente de la NAción brindó un mensaje para informar las acciones que lleva adelante el Gobierno para tratar de controlar el avance de contagios de coronavirus en todo el país y confirmó que la cuarentena obligatoria seguira igual en algunos lugares y comenzará a abrirse lentamente en otros.

En el comienzo de su alocución el Jefe de Estado agradeció a la población por el cumplimiento de las normas y aseguró que todo esto ocurre porque “no sabemos quién lleva el virus en su cuerpo y no han presentado síntomas”.

“ Hemos avanzado mucho y hemos podido cumplir muchos de los objetivos que nos hemos propuesto, porque continuamos en medio de una pandemia mundial y el virus no ha tenido en la Argentina la capacidad de daño que ha mostrado en otros países”.

Luego de una breve introducción el Presidente exhibió una serie de gráficos que mostraron la forma en la que Argentina logró hacer más lento el contagio de coronavirus, y luego brindó cifras puntuales de cómo logró armarse el sistema de salud para luchar contra la pandemia.

Además mostró un mapa de la Argentina con las estadísticas de contagios y de cómo se propagó la enfermedad en las últimas semanas, principalmente en las provincias de Buenos Aires, Río Negro, Tierra del Fuego, La Pampa, Chaco y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Que la propagación de casos se mantenga con las mismas estadísticas que tienen hoy; que el sistema de salud esté apto para atender a esas poblaciones, que se haga un seguimiento de la situación económica y social de cada comunidad y que se garantice que la apertura de la cuarentena no movilice a más del 50 por ciento de la población.

Por otra parte el Presidente aseguró que “vamos a seguir sin clases en todos los niveles, vamos a seguir sin actividad en la administración pública y vamos a seguir sin actividad recreativa, restaurantes, bares, hoteles y espectáculos”.

De inmediato Alberto Fernández aclaró que estas medidas deberán estar acompañadas sin excepciones de las medidas preventivas que se vienen exigiendo desde el comienzo que son la higiene personal, el uso de barbijo y el respeto a la distancia personal.

Sobre el final aseguró que después de esta tercera etapa el Gobierno evalúa dos etapas más antes de liberar completamente a las actividades económicas y sociales de todo el país, y que, el hecho de que el plan siga saliendo como ha salido hasta esta hora, “depende de nosotros”.

“Sé que hay mucha gente preocupada por volver al trabajo y esa preocupación también es nuestra, pero no quiero que me pongan en la disyuntiva de tener que elegir entre la economía y la vida, yo prefiero que un empresario tenga su fábrica cerrada porque el personal está en cuarentena y no que la tenga cerrada porque el personal está enfermo”

“Les pido a los empresarios que tomemos todos los recaudos necesarios para minimizar las posibilidades de contagio y les pido la no utilización del servicios de transporte público”

“A los adultos mayores les pido por favor que traten de quedarse en sus casa y a los más chiquitos sigan dibujando y tratando de entretenerse en casa”