“El Adiós Sui Generis fue un momento que guardaré para siempre”

En la tarde de Nacional Córdoba nos comunicamos con Norberto “El Ruso” Verea, gran difusor del rock, ex arquero y periodista de fútbol. En dialogo con Mama Rock, palpitamos los festejos por los 45 años del “Adios Sui Generis” y además El Ruso recordó a Pappo, Vox Dei y Spinetta. Al preguntarle por el documental de la legendaria banda de rock nacional, Verea dijo que “Después la aparición en la película y todo lo demás cristaliza todo aquello que en mi vida fue muy importante… Muchas veces me convocaron a programas de Heavy Metal para chicanearme con que hacía yo en “Adiós Sui Generis”… Entonces me reía muchísimo porque lo único que hacía era confirmar que estoy en el rock desde muchísimo tiempo atrás”

