El abogado de la Chancha Ale no tiene dudas de que su defendido será absuelto

Uno de los abogados defensores de Ángel el Mono Ale, Víctor Taleb, está convencido que su defendido no está comprometido en el juicio por lavado de activos provenientes de diferentes ilícitos, que la Unidad de Información Financiera (UIF) lleva adelante en su contra junto a otros 15 imputados. “Después de la declaración de los testigos estrellas (Susana Trimarco, entre ellos), y de especialistas de la UIF, se comprueba que no hay vinculación de mi defendido con drogas o prostitución. Todo sigue siendo dichos de dichos, que es lo que manifestó Trimarco y el testigo protegido. Por eso no tengo dudas de la absolución de mi cliente y de todos los imputados”, aseguró. Taleb. Además, en una nueva jornada que se llevó a cabo hoy en el juicio oral y público, declaró Rubén La Chancha Ale, y subrayó que nunca estuvo vinculado al secuestro y desaparición de María de los Ángeles Marita Verón, y que ayudó económicamente al padre de la joven, Daniel Verón, con dinero para que busque a su hija”, contó.