Ejercicios militares se desarrollan con total normalidad

Los ejercicios continúan y seguirán trabajando en diferentes actividades para capacitarse y seguir con los objetivos en el norte de nuestra provincia. Se cumplen tareas de entrenamiento, entre ellos lanzamiento en paracaídas.

Coronel Gonzalo Herrera, jefe del Ejército Guarnición Jujuy afirmó que “ En lo que respecta al accidente que se dio a conocer en los medios, el video no es del Ejercito Argentino. Si bien hubo algun incidente, no fue de mayor riesgo, son actividades que tienen cierto riesgo pero por la actividad propiamente dicha, como en cualquier deporte de riesgo. En esta oportunidad fue a 3.500km de altura y las lesiones son algunas fracturas pero no de mayor magnitud”.