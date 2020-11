Einige Songs, die Maradona gewidmet wurden

RAE ARGENTINIEN IN DIE WELT

Fußball entfacht in Argentinien zweifelsohne Leidenschaften, die kaum zu erklären sind. Und ein Mensch, der die Leidenschaft der Fußballfans ganz besonders entflammte, war Diego Armando Maradona, wem zahlreiche Songs gewidmet wurden.

Maradona, der für seine Fans einem Gott gleichkam, war ein Mensch der durch Höhen und Tiefen ging, ein Mensch der Extreme, der für Viele eine Art Verkörperung Argentiniens ist: widersprüchlich, mal eingebildet, mal heldenhaft … Ein Mensch, der seinem Land, seiner Heimat sehr verbunden war … und Fußball ist vielleicht der einzige Bereich, in dem so eine leidenschaftliche Liebe nicht in Frage gestellt wird.

Wir haben besonders Lieder für Sie ausgewählt, die Diego Maradona in Argentinien gewidmet wurden:

1. Dale Alegría a mi corazón (Erfreue mein Herz), Fito Páez

Obwohl Maradona in diesem Song nicht erwähnt wird, war er die Inspiration dazu. Der Komponist gedenkt des wunderschönen zweiten Tores im Spiel gegen England während der WM in Mexiko (1986). Argentinien wurde in dem Jahr Meister, war auf dem Weg, die Hyperinflation zu überwinden, und im Jahr davor hatte das Verfahren wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit während der letzten Militärdiktatur stattgefunden.

2. Maradona, Andrés Calamaro

In diesem Song geht es um Maradona als unumstrittenes Fußballgenie und in einer Strophe steht: “Maradona ist nicht irgendwer…”

3. La mano de Dios (Die Hand Gottes), Rodrigo

Rodrigo war “Cuarteto”-Sänger (typische Musikgattung aus der Provinz Córdoba, im Zentrum Argentiniens). In dem Text geht es um Maradonas Leben. Einmal sagte er, dass dieser der Song war, mit dem er sich am meisten identifiziere. Er sang ihn mal selber in seiner Fernsehsendung (La Noche del 10, 2006).

