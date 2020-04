El ministro de Salud, Nicolás Trotta, afirmó que el Gobierno todavía no sabe cuándo se retomarán las clases presenciales y reiteró que no se trata de una decisión educativa, sino sanitaria. “Cualquier decisión que surja tiene que ser consensuada. Aún no sabemos si las clases presenciales van a volver en junio o en agosto. Pero la decisión de cómo continuar debe tener la mayor legitimidad”, indicó el funcionario en declaraciones al diario Clarín.

DESCARGAR