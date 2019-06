“Edmundo Jiménez no puede dar garantías de imparcialidad”

La sorprendente renuncia del ministro público fiscal Edmundo Jiménez a la Junta Electoral Provincial -adujo sufrir violencia moral- fue bien recibida por el legislador José María Canelada, quien aseguró que el funcionario judicial no garantiza imparcialidad. “Este señor ha sido funcionario de Alperovich 11 años, y forma parte de la estructura del PJ, donde ha sido autoridad, que su hijo es parte actualmente del gobierno de Juan Manzur, y su sobrina también, es decir que son dos personas que trabajan para uno de los candidatos en este proceso. Jiménez no puede dar garantías de imparcialidad desde ningún punto de vista. La Junta, en vez de protegerlo cuando hice la primera presentación, debería haber hecho lugar a mi planteo, de modo que Jiménez inmediatamente dejar la Junta Electoral. Nos forzó a ir con un amparo a la Justicia, y con ese amparo obviamente nos iba a dar la razón porque los argumentos son los mismos por los que Jiménez ya fue separado de la JEP en el 2015, o sea que acá no había nada novedoso. Pero sí se sumaban dos datos que son novedosos, que es que yo lo denuncié penalmente a Jiménez, delitos que nadie ha investigado y son causas que no avanzan”, comentó Canelada.