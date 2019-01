Edith Cortelezzi: “Las reglas de buenos modales cambian con el tiempo”

Edith Cortelezzi, profesora de Ceremonial y Protocolo, visitó los estudios de Radio Nacional y respondió todas las dudas de la mesa y los oyentes.

“Siempre hay que tener conciencia donde estoy y frente a quien estoy, para no ofenderlo ni incomodarlo”, estableció Cortelezzi como regla de oro de buen comportamiento. Además, brindó pautas de buenos modales en los tiempos de la hiperconectividad a través de los smartphones y consideró crucial “calmar la ansiedad” que generan los dispositivos móviles para evitar situaciones de descortesía. “La empanada no se come con cuchillo y tenedor”, ilustró Cortelezzi como ejemplo para señalar la necesidad de adaptar los reglas de protocolo a los tiempos modernos y el sentido común.