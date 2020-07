Eddie Pequenino y los inicios del rock and roll en Argentina

Al recordar la figura de Eddie Pequenino lo primero que viene a la mente es su participación, junto con Alberto Olmedo, en un gag clásico de los ’80 en “No Toca Botón”: El contratista. No fue su única participación en TV. También participó en Operación Ja Ja, donde se distinguió al interpretar a Don Mateo en La Peluquería de Don Mateo, reemplazando a Fidel Pintos, o en La Tuerca.

Sin embargo, poca gente sabe que Eddie fue uno de los pioneros del rock and roll en Argentina, allá por mediados de los años 50.

Nacido en 1928 en Buenos Aires, de chico le gustaban los ritmos negros, como el jazz o el rhythm & blues. A los 15 años ya había elegido su instrumento, compañero de toda su vida: El trombón a vara. Y a los 18 ya había formado una orquesta.

La inquietud del joven Pequenino lo fue llevando a un nuevo ritmo que aparecía por Estados Unidos, cuyo nombre era rock and roll.

Fue la figura de Bill Halley la que lo impactó de lleno y que marcó su camino musical. El estilo de Halley calzaba de lleno en su gusto por el trombón, ya que Bill y sus Cometas tocaban un rock más cercano al jump (blues urbano), que sonaba con vientos, que al rockabilly más acústico con el que comenzó Elvis.

Tres películas le llenaron los oídos y lo impulsaron definitivamente al rock: “Rock Around the Clock” y “Don’t knock the rock”, las dos de 1956, y “Semillas de Maldad”, una película de pandillas rockeras, que terminaba con el tema “Rock Around the Clock”, film que se hizo famoso por los desmanes que los jóvenes hacían en los cines, cuando sonaba la canción, rompiendo las sillas y sacándolas para bailar, y cuyo mito iba creciendo a medida que llegaba a los distintos países del mundo.

Entonces Eddie formó el primer grupo de rock de la Argentina llamado “Mr. Roll y sus Rocks”. Este grupo hacía covers de Bill Halley, más algunas composiciones propias del estilo de Bill.

La agrupación formaba con Eddie Pequenino en voz y trombón, Arturo Schneider en saxo tenor, Franco Corvini en trompeta, BubbyLavecchia al piano, L. Rea en guitarra, Banjo en contrabajo y Jorge Padín en batería.

La primera grabación del grupo data del 7 de diciembre de 1956, disco buscado por los coleccionistas como si fuera el Santo Grial.

Con esta agrupación grabó varios coves de Bill Haley y otros roqueros de la talla de Bobby Freeman, entre los que se cuentan «See you later, alligator», «Mambo rock», «I cry more», «Rock», «Shake, rattle and roll» y «Rancho rock».

También en 1956, participó de la grabación del primer rock argentino cantado en español: «Rock con leche», de carácter humorístico. Formaba parte de las canciones del ciclo radial La revista dislocada, conducido por el reconocido humorista Délfor Dicásolo. El show creó numerosos temas, entre las que se cuenta «Deben ser los gorilas», canción que acuñó el término usado en Argentina para criticar a los antiperonistas.

Poco después, Mr. Roll y sus Rocks participaron en la película “Venga a bailar el rock” (1957), la primera película sudamericana sobre música de rock and roll. Eddie ya comenzaba a componer sus propias canciones y grabó dos composiciones propias para el tema, que se ubican entre las primeras canciones de rock argentinas: Despacio Nena y Aquí Viene El Rock. Al año siguiente la banda fue elegida por Bill Haley para iniciar las funciones que el ídolo estadounidense dio en el teatro Metropolitan de Buenos Aires. El mismísimo Bill Halley le entregó una plaqueta en reconocimiento a Eddie por sus interpretaciones.

Fue tal el furor de Eddie Pequenino entre la juventud argentina que llegó a vender en el país más discos que el propio Halley. No había fiesta de carnaval en los clubes de barrio donde no sonara Eddie y su grupo.

La historia lo relegaría, pero detrás de él aparecieron figuras como Palito Ortega, bajo el seudónimo de Nery Nelson, Johny Tedesco, Sandro, pero ya con la influencia de Gene Vincent, Vince Taylor, Jerry Lee Lewis y otros.

Ya a mediados de los 60, el rock nacional tomaría forma definitiva con la aparición de los Gatos Salvajes, la banda de Litto Nebbia, quien nació un 21 de julio, fecha en la que falleció Pequenino.

Los márgenes de la historia entregan curiosidades y completan la historia. De esos márgenes sale el rock and roll bailable de Eddie Pequenino y sus rockeros.