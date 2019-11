La actriz Edda Díaz conversó con el equipo de Mil Gracias y recordó su paso por el emblemático programa de televisión nacional Los Campanelli.

“Los Campanelli hizo que me parara en una vidriera; era muy divertido y a veces no. Yo compartía la cocina con papá Campanelli y mamá Campanelli, que no se llevaban bien. Es lindo romper los mitos”, confesó.