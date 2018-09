E20: la educación y las bases para el futuro

En “Entre Fronteras Modo G20”, Leandro Querido dialogó con el dirigente del partido CREO de Ecuador, Juan Fernando Flores, y con el ministro de Educación de la Nación, Alejandro Finocchiaro. La situación de los venezolanos en Ecuador y la educación en el G20.

– “Actualmente hay más de 200.000 venezolanos en el país. No se trata de un proceso migratorio, sino de un desplazamiento forzado por la situación que se vive en el país”, indicó el Flores. Además, el dirigente de CREO se refirió a la actualidad del país, criticó al ex presidente Rafael Correa y opinó sobre el retiro las causas de corrupción que involucran a los ex presidente Néstor y Cristina Kirchner.

– E20, la reunión que convocó a todos los ministros de Educación de los países que componen el G20: “Es la primera vez que se hace y es una iniciativa de la presidencia argentina”, destacó el ministro Finocchiaro. “Se discutieron las cuestiones que hacen al progreso de la humanidad y cuáles son las habilidades que se necesitan para el futuro”, explicó.