“É importante se unir para enfrentar o presente e o futuro”

RAE Argentina ao Mundo participou da entrevista com o presidente Alberto Fernández no ciclo “Entrevista Federal”, com jornalistas das 49 emissoras da Rádio Nacional em todo o país.

Para a ocasião, Marcelo Ayala foi indicado como membro da equipe italiana, representando os oito idiomas que compõem a RAE: espanhol, inglês, português, chinês, japonês, italiano, alemão e francês.

Na entrevista, que representa um fato histórico para a mídia pública, participaram as seguintes rádios: Bahia Blanca; Buenos Aires; Córdoba; Esquel; Mendoza; Paraná; Rio Turbio; Rosário; Salta; San Juan; e RAE Argentina ao Mundo. A transmissão foi realizada pela Televisão Pública.

Entre inúmeras declarações que vão da situação da pandemia no país até a negociação da dívida internacional da Argentina, o presidente Fernandez destacou a importância das relações externas da Argentina em sua inserção no mundo.

Por outra parte, o presidente Fernandez vê na crise social e econômica global representada pela pandemia da COVID-19 uma “oportunidade” para alcançar um mundo “mais justo”.

Presentación y traducción: Julieta Galván