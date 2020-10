Duro relato de periodista que se contagió de coronavirus

En el programa “Vamo que venimo”, la periodista Romina Ortega que se contagió de Coronavirus y debió ser internada en el Hospital Central, contó en primera persona cómo vivió el transcurso desde que empezó con los síntomas hasta que le ordenaron internarse. “En la guardia, si tenés suerte te colocan en una camilla, no te va a ver ningún médico, con suerte un enfermero, estás sola y es muy triste”

“Tuve 11 días de fiebre muy fuerte y pensé que no me iba a curar nunca, estaba de duelo porque mi papá había muerto por coronavirus, el mismo día que me internaron” relató.

La periodista aseguró que en el sistema de Salud “está todo muy colapsado, hay mucha burocracia”

