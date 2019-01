Dupont: “hay mucho malestar por como se manejó esta situación”

El titular de Defensa Civil de la provincia de Entre Ríos, Miguel Dupont, se refirió a la creciente que azota al territorio en toda su extensión por el caudal del Río Uruguay. El funcionario dijo “se da en todas las ciudades de la costa del Uruguay que la mayoría de las familias se autoevacúa en casa de familia y son menos los evacuados que se encuentran en centros de evacuados. Respecto a la situación, “realmente con absoluta franqueza, todavía no tenemos un panorama de cual va a ser el pico de la creciente”, además, agregó: “CTM se ha convertido en un centro de disconformidad, hay mucho malestar por como se manejó esta situación, a parte no se preveía un escenario de este tipo”, agregó. Acá la influencia tiene que estar marcada por algo que falló, no se hicieron los números correspondientes bien y hoy estamos padeciendo esto que no se esperaba”.