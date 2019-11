Duhalde tras la reunión con Fernández: “Hay que gobernar todos juntos”

El presidente electo Alberto Fernández recibió al ex mandatario nacional Eduardo Duhalde, quien afirmó que está a “disposición” del próximo gobierno.

(Primera parte)

“Hay que gobernar todos juntos, sin pelarnos. No hay que mirar para atrás, todos le echan la culpa al partido anterior. Hay que apostar a generar riqueza a través de la producción”, destacó Duhalde.

(Segunda parte)

“Tanto Alberto como Cristina tienen carácter muy fuerte. Yo hablo con todos, no me peleo con nadie”, remarcó. “Hay que apostar a la experiencia que uno tiene, buscar alianzas y coaliciones que es lo que me tocó a mí con el doctor Alfonsín”.