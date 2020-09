Dr. Hugo Spinellil define como preocupante la situación de Jujuy

En dialogo con el programa “El aire es nuestro”, el Director del Instituto de Salud Colectiva ISCo-UNLa, Dr. Hugo Spinellil realizó un balance y cotejo del conversatorio que se concretó el martes 16 de septiembre donde abordó temas como la emergencia sanitaria de Jujuy, y aportes y reflexiones desde la salud colectiva:

“Tuvimos una buena participación, un poco extraña ya que el Zoom hace que se viralice y tengamos gente de todas partes no solo de Jujuy sino de otras provincias de todo el país.

DESCARGAR

La pandemia pone en discusión una infinidad de cuestiones tanto sociales, educacionales, políticas, religiosas, filosóficas y económicas produciendo un desnudo en la sociedad en donde aparece todo más allá de las cuestiones biológicas que produce el virus, entonces permite también visualizar cosas negativas de una sociedad como así también las positivas, pone en cuestiones algunos temas que no eran parte de la agenda.

En sí, provoca un caos en el cual se puede mirar y discutir un amplio abanico de cosas, no solo limitándonos a una mirada epidemiológica ya que han pasado muchas otras cosas como el rol del estado, la importancia del equipo de salud, la necesidad de un ingreso ciudadano, el número del trabajo informal sabiendo que ellos son los que más sufren en esta época de cuarentena y no es porque estén enfermos. Esas cosas como sociedad nos deben importar”.

JUJUY. “La situación de Jujuy es preocupante por su tasa de mortalidad, está por encima del medio a nivel nacional. Es una de las tasas más altas del país comparándola casi con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y demás urbes del país.

La pandemia tiene la relevancia que tiene porque tenemos una matriz de desigualdades muy fuerte, esa es la principal desigualdad frente a Europa.

En Argentina las desigualdades son muy fuertes, las normas preventivas exigen alguien que tenga un hogar con Agua, con comida, con desinfectantes y una distribución de metros cuadrados que te permita realizar un aislamiento y eso no es posible para un porcentaje muy importante de la población Argentina, es decir vemos protocolos y fórmulas que no son viables para un alto porcentaje de la población en la Argentina y eso también explica el número de contagios y muerte por la desigualdad social”.

SANITARISMO. “Lo que se necesita para esta enfermedad es salir a buscarla, como hace años antes lo dijo el Dr. Carlos Alvarado: si nos quedamos esperando en el hospital que los contagiados vengan para una atención, vamos a dejar que contagie a un montón de personas hasta llegar al mismo. Es importante seguir los lineamientos e ir en busca de la persona infectada.

Todo esto tiene que ver con la economía, la salud mueve mucho dinero a nivel micro y macroeconómico conviviendo con la enfermedad más común que es la pobreza y la desigualdad a la que nadie le da importancia; padecimientos como la TBC, chagas, sífilis, dengue, etc. que son las enfermedades de la pobreza y esas no ocupan espacio en los diarios, entonces no es falta de inversión sino un tema que hay que discutirlo socialmente es otra cuestión”.

PROFESIONALES. “Empezamos esta cuarentena discutiendo sobre respiradores, terapia y la verdad nos olvidamos de discutir sobre las personas, los trabajadores.

No pensamos que nos quedaríamos sin médicos, sin enfermeros ni terapistas y seguimos pensando en una atención donde la gente hay que esperarla en el hospital. Tenemos que evitar que la gente salga de sus casas y realizar la vigilancia buscando a los casos antes de que salgan a la calle y eso es trabajo de APS con los profesionales que corresponden. Pero vemos que muchos de ellos, incluyendo a los educadores sanitarios los cuales no figuran en la agenda pública siendo que los mismos deben estar en la centralidad de una pandemia como elementos preventivos.

Y hoy Jujuy está buscando profesionales que hagan telemedicina por Zoom desde otras provincias con las dificultades que eso conlleva.

La responsabilidad es mutua. En las últimas décadas se construyó una subjetividad a donde a los principios neoliberales, es decir es una subjetividad auto centrada, que piensa más en autoayuda que en solidaridad. Se quiebra la idea del otro como alguien próximo con quien debo comprometerme y eso es todo lo contrario a lo que el covid demanda. Por eso mismo vemos a una sociedad desnuda que queda visualizándose en sus aspectos más miserables, por eso debemos considerar el cuidado personal pero dentro de medidas de cuidado y solidaridad colectiva.”